Двух мотоциклистов в Приморье смыло с дороги

Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

В приморских соцсетях распространилось видео, как два молодых человека на мотоцикле пытаются справиться с потоком воды, которая превратила одну из дорог края в настоящую реку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Если автомобили еще как-то могут передвигаться по затопленной дороге даже будучи по капот в воде, то для двух колес путь оказался непреодолим. В какой-то момент стихия просто смывает транспортное средство с дороги в кювет.

К счастью, мотоциклистам удалось подняться на ноги и удержать своего «железного коня». На последних кадрах видно, что к ним на помощь направились дежурящие неподалеку сотрудники МЧС.

Сообщается, что это произошло на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск в Спасском районе Приморья.

Комментаторы видео весьма нелестно выразились о парнях, решивших в такую погоду проехаться с ветерком, несмотря на многочисленные предостережения МЧС.

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