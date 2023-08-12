«Мужчина связан, людей выводят на улицу»: во Владивостоке эвакуировали посетителей океанариума

Посетителей эвакуировали из здания. Фото: primocean.ru.

12 августа посетители Приморского океанариума, расположенного на острове Русский, вынуждены были выходить в спешке. Людей эвакуировали. Предварительно – из-за агрессивно настроенного мужчины. По словам очевидцев, он заявил, что здание якобы заминировано. На месте работают сотрудники Росгвардии, территорию оцепили.

Информацию об эвакуации «КП-Владивосток» подтвердили в пресс-службе Приморского океанариума. Уточнив, что данных, когда научно-образовательный комплекс вернется к работе, пока нет. Ориентировочно, через час или чуть позже. Вход на территорию уже перекрыли.

Специалистам, судя по всему, еще предстоит осмотреть здание. Стоит отметить, что буквально недавно в океанариуме завершилась благотворительная акция «Океан надежды». Мероприятие с утра в субботу организовали в поддержку подопечных кризисного центра «Живая надежда», переживших насилие или сиротство. По стечению обстоятельств, такая добрая акция оказалась омрачена неприятным инцидентом.

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