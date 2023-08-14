Семью из четырех белух выбросило на берег моря на Камчатке

Произошло все на северо-западном побережье полуострова. Фото: принтскрин видео.

На Камчатке семья из четырех белух выбросилась на берег. Произошло все на северо-западном побережье полуострова, в районе устья реки Тигиль. Пресс-служба правительства края сообщила «Комсомольской правде – Владивосток», что животные уже вернулись в море.

Видео с лежащими на берегу белухами распространилось в социальных сетях, посвященных Камчатке. На кадрах ролика видно, что недалеко от линии прибоя лежат четыре млекопитающих, в том числе один небольшой детеныш. Чтобы у животных не было обезвоживания, находящиеся рядом люди поливают их морской водой.

В правительстве Камчатского края «Комсомолке» рассказали, что знают о случившемся. По информации пресс-службы местной власти, животные уже благополучно покинули берег.

Местные рыбаки поливали белух водой в течение нескольких часов, до наступления прилива. После этого животные ушли в море. На втором видео один из рыбаков подкармливает рыбой плывущее за ним изголодавшееся млекопитающее.

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