Спасаемся от потопа: жители Уссурийска разбили лагерь на крыше гаража

Пользователи социальных сетей похвалили мужчин за оптимизм. Фото: принтскрин видео.

Необычную картину застали жители микрорайона Загородное в Уссурийске. Передвигаясь по затопленным улицам на гидроцикле, местный житель увидел на крыше двух мужчин и теленком. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На крыше гаража двое мужчин устроили себе настоящий лагерь: разбили палатку, поставили столики возможно с едой и какими-нибудь напитками. Проезжающий на гидроцикле приморец, увидев эту картину, поспешил достать телефон.

«Пацаны, а молоко продаете?», – спрашивает автор ролика.

В комментариях под постом другие приморцы хвалят мужчин, что даже в такой ситуации, когда город тонет в дождевой воде, они не унывают и находят что-то позитивное.

Напомним, что 11 августа на край обрушились сильные дожди, которые до сих пор доставляют неприятности жителям края. О том, какой ущерб причинила непогода приморцам, можно почитать в нашем отдельном материале.

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