Обновленные школы искусств в Находке откроют свои двери уже осенью

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Культура». Фото: администрация Находкинского ГО.

Уже 1 сентября юные жители Находкинского городского округа увидят обновленные школы искусств, которые отремонтировали в рамках национального проекта «Культура». Сейчас проходит завершающий этап отделочных работы в учреждения №1 и №5, а также в художественной школе №2, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации краевого министерства культуры и архивного дела, для модернизации школ 34,5 миллиона рублей выделили из федерального и краевого бюджетов. В учреждения заменят коммуникации, отремонтируют помещения внутри и фасады снаружи, а также обновят оборудования. Поэтому уже в сентябре дети будут заниматься в комфортных классах, отвечающих всем требованиям безопасности.

В школе искусств №1 отремонтировали фасад, цокольный этаж, завершается капитальное обновление внутренних помещений. А в учреждении №5 подрядчик заменил электропроводку, улучшил систему отопления, в будущем планируется выровнять стены и установить новые межкомнатные двери.

Как поделилась начальник управления культуры Находки Татьяна Ольшевская, в детской художественной школе обновят новое помещение и оборудуют специализированные классы. Благодаря этому учреждение увеличится на 370 «квадратов», а значит появится больше талантливых приморцев.

«Планируется, что после ремонта в учреждении откроются четыре новых первых класса по предпрофессиональной программе «Живопись» и класс «Архитектурного рисунка» для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения», – добавила Татьяна Ольшевская.

Пока ремонтируются класса, специалисты уделяют внимание обновление материально-технической базы школы. Благодаря субсидиям нацпроекта «Культура» для учреждения закупили интерактивные панели и галерейные подвесы в выставочный зал.

Обновили материальную базу и детской хоровой школы. Для нее по национальному проекту приобрели музыкальные инструменты на сумму почти 4,5 миллиона рублей, например, новые пианино, также закупили интерактивные панели, учебные пособия, персональный компьютер и методические материалы.

Также в рамках нацпроекта благодаря федеральным и краевым деньгам специалисты досрочно завершили капитальный ремонт помещений фондохранилища музейно-выставочного центра Находки и теперь обновляют картинную галерею «Вернисаж», работы здесь должны завершиться в конце сентября. Проходит и реставрация в театре кукол имени Анисимова, учреждение откроет свои в ноябре.

В пресс-службе правительства добавили, что в 2023 года на финансовую поддержку культуры в Приморье предусмотрено 3,3 миллиарда, из них 710,5 миллиона – федеральные деньги и свыше 2,5 миллиарда – краевой бюджет.

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