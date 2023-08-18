В предстоящие выходные погода в Приморье улучшится

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Примгмдромета уточнили прогноз погоды на предстоящие выходные в крае. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились метеорологи, в ночь на 19 августа в некоторых районах края начнется небольшой дождь, который усилится днем и распространится на большую территорию Приморья.

В ночь на 20 августа ситуация изменится, во многих районах осадки прекратятся, днем сохранятся лишь местами. На приморских реках начнется спад воды.

В приморской столице в ночь на 19 августа осадки не предвидятся, небольшой дождь вероятен лишь в конце дня, также не исключена гроза. Воздух во Владивостоке прогреется до +24…+26°C.

В воскресенье, 20 августа, дожди не ожидаются, а минимальная температура воздуха достигнет +20…+22°C.

Напомним, что главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказывал, почему край оказался во власти дождей.

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