Баскетболист из Владивостока устроил пьяное ДТП в Москве и оставил в машине раненную женщину

Пострадавшую госпитализировали. Фото: telegram/dtp777.

Не так давно в Москве произошла серьезная авария, в которой пострадал один человек. Видео ДТП быстро разлетелось по социальным сетям, а жители Приморья разглядели на кадрах владивостокского баскетболиста Бориса Спрыгина. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Детали аварии озвучили в пресс-службе ГИБДД Москвы. Катаясь на своем автомобиле Ford Mustang баскетболист не справился с управлением, в итоге наехал на бордюр, а затем врезался в дерево. В салоне машины вместе с Борисом находилась 43-летняя женщина. Она получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали в больницу.

В пресс-службе добавили, что мужчина не только не вызвал скорую помощь и полицию, но и поспешил скрыться с места аварии, однако долго прятаться ему не пришлось, вскоре его задержали.

Оказалось, что за руль владивостокский баскетболист сел в нетрезвом виде. В итоге на него составили административные материалы по статьям: 12.27 часть 2 (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), статьи 12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), 12.37 часть 2 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Также в полиции вынесли определение о возбуждении административного дела по статье 12.27 КоАП РФ.

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