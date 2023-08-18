Докатался: полиция Приморья задержала мигранта, дрифтовавшего в центре Уссурийска

Нарушителем оказался уроженец из Средней Азии. Фото: принтскрин видео.

В Приморье задержали мужчину, который потревожил жителей Уссурийска. Как рассказали пользователи социальных сетей, неизвестный дрифтовал по площади. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Очередной бандит на приусе», – написали жители Уссурийска, поделившись видео ночных «покатушек» в социальных сетях.

Вскоре полиция нашла нарушителя, которым оказался 25-летний уроженец из Средней Азии. Его задержали и доставили в отдел для разбирательств, а позже составили на него три административных материала за нарушения ПДД: по части 2 статьи 12.15 «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения», по статье 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки» и по статье 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов».

Также оказалось, что мужчина нарушил миграционное законодательство, поэтому на него составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». В ближайшее время его выдворят за пределы России.

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