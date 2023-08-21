Энергию цвета русского авангарда можно ощутить в Приморской государственной картинной галерее

Творчество художников-авангардистов. Фото: Пресс-служба FESCO.

17 августа при поддержке Транспортной группы FESCO в Приморской государственной картинной галерее открылась выставка «Энергия цвета. Архетипы авангарда» (12+). Проект реализован в партнерстве с Государственной Третьяковской галереей и Дальневосточным художественным музеем. Экспозиция будет открыта до 22 октября по адресу: ул. Алеутская, 12.

Открытие выставки "Энергия цвета. Архетипы авангарда". Фото: Пресс-служба FESCO.

Выставка собрала более пятидесяти произведений, наиболее ярко отразивших традиции изобразительного искусства русского авангарда. В ней представлены известнейшие отечественные художники: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Марк Шагал, Наталия Гончарова, Петр Кончаловский, Павел Кузнецов, Михаил Ларионов и другие мастера.

«Энергия цвета. Архетипы авангарда» открылась приветственными словами директора Приморской государственной картинной галереи Алены Доценко:

«Вcе произведения, за исключением нескольких, прибыли к нам из Третьяковской галереи, с которой нас связывают долгие годы сотрудничества. «Энергия цвета. Архетипы авангарда» готовилась очень стремительно. Но не в значении «быстро и непродуманно». Я имею виду короткие сроки, поставленные для реализации такого масштабного проекта».

«Постепенно, шаг за шагом, Третьяковская картинная галерея становится частью Владивостока. Этот город стал для нас значимым местом, присутствие в нем –почетно и ответственно. Мы хотели бы поблагодарить Транспортную группу FESCO, которая на протяжении последних трех лет поддерживает проекты Третьяковской галереи во Владивостоке, делая культурную жизнь в городе разнообразнее», – отметила заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Гафар.

Заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Гафар. Фото: Пресс-служба FESCO.

«Энергия – это то, без чего не может существовать ни флот FESCO, ни искусство. Она объединяет и роднит нас. Отрадно, что теперь выдающиеся картины российских художников можно увидеть во Владивостоке, не выезжая в западные районы страны. Как вы знаете, офис филиала FESCO во Владивостоке расположен напротив Приморской картинной галереи, поэтому я из окон кабинета мог наблюдать бережную разгрузку участвующих в выставке полотен. Эта деятельность по скрупулезности и важности сравнима с работой моряков на наших судах», – выступил директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

Директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко. Фото: Пресс-служба FESCO.

Выставочный проект предлагает зрителям взглянуть на творчество художников-авангардистов через призму 12 архетипов: Дитя, Славный малый, Воин, Опекун, Искатель, Бунтарь, Эстет, Творец, Правитель, Маг, Мудрец, Шут.

Владивостокский морской торговый порт и Транспортная группа FESCO активно поддерживают культурные проекты. В новом общественном пространстве Третьяковской галереи, открытом при поддержке компаний во Владивостоке в июле, уже проводятся культурно-просветительские мероприятия.

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