Пострадавшие от паводков жители Приморья начали получать первые социальные выплаты

Деньги получили уже 278 человек. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье пострадавшим от тайфуна KHANUN жителям стали поступать социальные выплаты. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, деньги получили уже 278 человек, в работе у специалистов находится почти 25 тысяч заявлений. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам министра труда и социальной политики региона Светланы Красицкой, выплаты получили жители Уссурийского и Октябрьского округов, Михайловского, Дальнереченского и Спасского районов.

«Реестры на выплату отправляются дважды в день, мы прикладываем максимум усилий, чтобы оказать гражданам помощь в кратчайшие сроки», – добавила Светлана Красицкая.

Всего от жителей края поступило 24 794 заявления на выплаты, 13 320 из них – на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, 11 472 – на помощь при утрате имущества – 50 или 100 тысяч, и два заявления о причинении вреда здоровью.

Из всех заявлений одобрено 289, из них 278 направлены на выплату.

Напомним, что пострадавшим от паводков жителям Приморья положены выплаты при подтоплении жилого помещения, если вода поднялась на 10 и выше сантиметров, при потере имущества первой необходимости, при причинении вреда здоровью и в случае смерти родственника.

Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или обратиться в МФЦ, принятие решение с момента даты регистрации занимает 15 дней.

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