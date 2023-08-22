Мы выполним все обязательства: глава края прибыл в Уссурийск с рабочей поездкой

В городах и районах края открывают пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших от паводков. Фото: Правительство Приморского края

Приморский край очень сильно пострадал от наводнений этим летом, люди лишились домов, квартир, вещей, техники и урожая. Губернатор Олег Кожемяко находится в рабочей поездке в Уссурийске и лично контролирует процесс ликвидации последствий ЧС. К людям постепенно возвращается электричество, а население получает обещанную финансовую поддержку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Начальник отделения по Уссурийскому городскому округу центра социальной поддержки населения Приморского края Елена Хабарова заявила, что к пострадавшим от наводнения, уже поступают на карты, обещанные 100 или 50 тысяч рублей.

«Во всех трех районах выплаты уже начались. Приняты 167 положительных решений, в частности 32 по Уссурийску. Выплаты были зачислены на счета 21 августа. Люди получат деньги 22 числа после обеда. Все заявления обрабатываются сразу, как только поступают заключения комиссии. Затем отделение принимает решение. Если есть полная утрата, то выплачивается 100 тысяч рублей на человека, если частичная – 50 тысяч. На сегодняшний день поступило 13 428 заявлений из трех районов, 11 тысяч из них – из Уссурийска».

Губернатор Приморья также встретился в Уссурийске с представителями Российского Красного Креста. Это одна из крупнейших благотворительных общественных организаций России, которая накануне запустила национальный сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Приморье.

«Для бюджета края это большие затраты, но мы выполним все обязательства. Нам поможет федеральный центр. Граждане должны получить полагающиеся им выплаты. Каждый день нас информируйте, как идет эта работа», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Также одним из ключевых вопросов, которые поднял глава региона, стала подача электроэнергии, пострадавшим от паводков уссурийцам. По словам начальника Уссурийского отделения «Дальэнергосбыта» Антона Назырова, в компании приняли решение с 12 августа до конца месяца счета за электроэнергию не выставлять.

«Сделаем оплату из резервного фонда Правительства Приморского края, поскольку понимаем, насколько это важно и нужно. предстоит сделать все необходимые расчеты, чтобы местным жителям счет не выставлялся. Мы планируем отработать с администрациями, получить списки и людям, которые пострадали, компенсировать всю электроэнергию. Точно рассчитать все тяжело. Кто-то будет пользоваться электроприборами для осушения пять часов, кто-то - 10, кто-то - 20. Поэтому мы вычислили среднее электропотребление. Подготовим суммы и вам их представим».

Напомним, с 15 августа в Приморье действует режим ЧС регионального характера. Наводнения вызваны мощным тайфуном и длительными дождями в первой половине августа.

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