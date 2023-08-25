МТС оцифровала «Зеленый бульвар» во Владивостоке

Фото: предоставлено ПАО «МТС»

Цифровая экосистема обеспечила цифровыми сервисами новый жилой микрорайон Владивостока «Зеленый бульвар». Благодаря установке нового телеком-оборудования жители новостроек получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит жителям «Зеленого бульвара» комфортно пользоваться всеми современными сервисами цифровой экосистемы МТС, смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатре KION, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях, пользоваться банковскими приложениями и читать книги в электронной библиотеке «Строки».

Фото: предоставлено ПАО «МТС»

«Всего за несколько лет в районе Зеленого угла появился комфортный современный жилой комплекс «Зеленый бульвар» со стильными благоустроенными дворами и детскими площадками. Микрорайон продолжает застраиваться, активно развивается инфраструктура и, конечно, растут потребности жителей в современных цифровых сервисах. Мы учитываем этот фактор при планировании своей работы и стараемся обеспечить новосёлов качественной и доступной связью с первых же дней после сдачи каждого нового дома», –отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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