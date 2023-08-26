В Приморье усилили радиационный контроль за поставляемой из Японии рыбой

В ведомстве объяснили, почему усилили меры безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рыбу и морепродукты, которые поступают в Приморье из Японии, контролируют более усиленно. Меры безопасности увеличили после сообщений о намерении Токио сбросить в океан радиоактивную воду, которая использовалась на АЭМ «Фукусима-1», рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Чтобы не допустить поступление в оборот на территорию Российской Федерации водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты), произведенных в Японии, с повышенным содержанием радионуклидов Роспотребнадзор поручил территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Российскую Федерацию вышеуказанной продукции, а также контроль в обороте», – поделились в ведомстве.

В приморском Роспотребнадзоре уточнили, что на проверку отправили 22 пробы рыбы, проведено 44 исследования на содержание радиоактивных веществ, все образцы соответствуют требованиям.

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