Губернатор Приморья встретился с мамой героя СВО и поблагодарил ее за воспитание сына

Мама Ильи – Ольга Бордакова. Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил Лесозаводск и встретился с местной жительницей Ольгой Бордаковой. Это мама Ильи Гаврилова, который участвует в спецоперации и вместе со своими товарищами стал примером мужества. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Илье и его товарищей президент России Владимир Путин вручил высокие государственные награды, а в крае боец будет удостоен почетного звания «Герой Приморья» за свои заслуги. Танковый экипаж 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии поразил восемь целей: два танка и шесть бронемашин противника.

«Счел своим долгом побывать у вас и поблагодарить за воспитание такого отважного сына. Все страна гордится его подвигами, умением сражаться с врагом. Это один из лучших примеров того, как нужно служить», – поделился с Ольгой Бордаковой глава края.

Мама Ильи рассказала, что ее сын всегда искренне хотел служить Родине. С первого дня мобилизации он собрал рюкзак и был готов идти добровольцем.

В пресс-службе правительства отметили, что глава региона регулярно посещает приморцев, которые выполняют задачи СВО. «Комсомолка» уже писала о том, как губернатор и власти края помогают землякам-военнослужащим.

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