Застрявшего на высоте 4000 метров туриста из Владивостока спасли на Алтае

Приморец не мог вернуться из-за осадков. Фото: МЧС Республики Алтай.

В Алтайском крае местные спасатели МЧС России выручили незарегистрированного туриста из Владивостока. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина застрял в палатке на высоте 4030 метров на гребне перед пиком Делоне. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморец не мог спуститься, так как обрушившиеся осадки, которых выпало до 70 сантиметров, засыпали тропу и страховочные перила, о чем сам турист по рации рассказал сотрудникам ближайшей туристической стоянки.

Спасателям, прибывшим в лагерь «Томские стоянки», пришлось разделиться: одна группа готовилась к восхождению, а другая должна была на вертолете подцепить туриста с помощью троса и крюка.

Вертолет максимально близко подлетел к мужчине, благодаря чему тот сам подцепился на крюк, а спасатели на борту контролировали эвакуацию. До лагеря туриста доставили целым и невредимым, после чего воздушное судно остановилось в селе Тюнгур Усть-Коксинского района. Медицинская помощь приморцу не понадобилась.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.