Во Владивостоке более 130 курсантов ТОВВМУ приняли присягу

Торжество закончилось прохождением личного состава училища. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Во Владивостоке на плацу Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова прошло торжественное мероприятие под руководством временно исполняющего обязанности начальника ТОВВМУ им. С.О. Макарова капитана I ранга Эдуарда Москаленко. Об этом рассказали в пресс-службе ТОФ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Военную присягу приняли 135 курсантов, которые по итогам сдачи вступительных экзаменов были зачислены в высшее военное учебное заведение. Они научатся применять и эксплуатировать морские средства навигации, подводное вооружение, радиотехнические средства кораблей и многое другое.

Участие в мероприятии приняли начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш и заместитель командующего ТОФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Геннадий Прохоров.

Торжество закончилось прохождением личного состава Тихоокеанского высшего военно-морского училища, а также запечатлением на памятных фотографиях.

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