В Приморье скончался известный журналист

Алексей Распутный. Фото: Дальневосточные ведомости

В ночь на 30 августа во Владивостоке после продолжительной болезни ушел из жизни известный приморский журналист Алексей Распутный, о чем сообщили в региональных СМИ. Ему было 58 лет.

Свою карьеру Алексей Распутный начал в газете «Тихоокеанский комсомолец», был ее главным редактором, затем много лет работал в газете «Владивосток». Возглавлял работу прессы по вопросам строительства Русского моста и написал книгу об этом. Работал главным редактором «Московского комсомольца во Владивостоке» и «Дальневосточных ведомостей». Последние семь лет возглавлял сайт PortoFranko. Журналист оставался верным профессии до самого конца – свою последнюю публикацию на сайте он сделал в воскресенье, 27 августа, за три дня до смерти.

«Говорят, незаменимых людей нет. Но это неправда. Алексей Распутный незаменим. Незаменимы его шутки, чувство слова, его работоспособность. Его готовность прийти на помощь. Его высочайший профессионализм, равных которому просто нет», – написала коллега и друг покойного журналист Лада Глыбина.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» выражает искренние соболезнования семье и близким Алексея Валерьевича.

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