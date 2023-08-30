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НовостиВладивосток30 августа 2023 7:40

На какую помощь могут рассчитывать приморцы на всех этапах получения медицинских услуг по полису ОМС

ТФОМС Приморского края разъяснил, как работает информационная поддержка населения
Антон КОРОЛЬ
Иллюстрация из архива.

Иллюстрация из архива.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 2016 года в системе обязательного медицинского страхования наряду с «горячей» телефонной линией введен институт страховых представителей, нацеленный на информационное сопровождение граждан и защиту прав граждан при оказании медицинской помощи.

Так, страховые представители 1 уровня предоставляют гражданам справочно-консультативную информацию. Страховые представители 2 уровня отвечают на письменные обращения, напоминают гражданам о необходимости прохождения профосмотров и диспансеризации, а лицам с хроническими заболеваниями – о своевременном посещении врача в рамках обязательного диспансерного наблюдения.

Страховые представители 3 уровня – врачи эксперты – работают с письменными обращениями, организуют при необходимости экспертизу качества медицинской помощи.

За весь период работы «горячей» линии поступило более 100 тысяч звонков. Судя по характеру обращений, свои права застрахованные знают хорошо, а вот об обязанностях забывают или вовсе не знают. Так, в последнее время участились вопросы, связанные с затруднениями при работе в личном кабинете Единого портала государственных услуг (ЕПГУ). Одной из причин этого может быть несвоевременное информирование своей СМО об изменении личных данных застрахованных.

Во избежание таких ситуаций напоминаем жителям края о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны:

– уведомлять свою страховую медицинскую организацию (СМО) об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли;

– осуществлять выбор СМО по новому месту жительства в течение 1 месяца при отсутствии по новому месту жительства СМО, в которой ранее был застрахован гражданин.

Своевременное уведомление СМО об изменении личных данных позволит корректно работать информационным системам в сфере здравоохранения, в том числе и ЕПГУ.

Также обращаем внимание родителей на то, что порядок обязательного медицинского страхования новорожденных не изменился. До истечения 30 дней с момента государственной регистрации ребенка родители должны подать заявление о выборе СМО и о включении в единый регистр застрахованных лиц. Сделать это можно через ЕПГУ или обратившись в СМО лично.

Телефон «горячей» линии в системе ОМС Приморского края – 8 800 100 12 88.

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