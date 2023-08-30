На какую помощь могут рассчитывать приморцы на всех этапах получения медицинских услуг по полису ОМС

Иллюстрация из архива. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 2016 года в системе обязательного медицинского страхования наряду с «горячей» телефонной линией введен институт страховых представителей, нацеленный на информационное сопровождение граждан и защиту прав граждан при оказании медицинской помощи.

Так, страховые представители 1 уровня предоставляют гражданам справочно-консультативную информацию. Страховые представители 2 уровня отвечают на письменные обращения, напоминают гражданам о необходимости прохождения профосмотров и диспансеризации, а лицам с хроническими заболеваниями – о своевременном посещении врача в рамках обязательного диспансерного наблюдения.

Страховые представители 3 уровня – врачи эксперты – работают с письменными обращениями, организуют при необходимости экспертизу качества медицинской помощи.

За весь период работы «горячей» линии поступило более 100 тысяч звонков. Судя по характеру обращений, свои права застрахованные знают хорошо, а вот об обязанностях забывают или вовсе не знают. Так, в последнее время участились вопросы, связанные с затруднениями при работе в личном кабинете Единого портала государственных услуг (ЕПГУ). Одной из причин этого может быть несвоевременное информирование своей СМО об изменении личных данных застрахованных.

Во избежание таких ситуаций напоминаем жителям края о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны:

– уведомлять свою страховую медицинскую организацию (СМО) об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли;

– осуществлять выбор СМО по новому месту жительства в течение 1 месяца при отсутствии по новому месту жительства СМО, в которой ранее был застрахован гражданин.

Своевременное уведомление СМО об изменении личных данных позволит корректно работать информационным системам в сфере здравоохранения, в том числе и ЕПГУ.

Также обращаем внимание родителей на то, что порядок обязательного медицинского страхования новорожденных не изменился. До истечения 30 дней с момента государственной регистрации ребенка родители должны подать заявление о выборе СМО и о включении в единый регистр застрахованных лиц. Сделать это можно через ЕПГУ или обратившись в СМО лично.

Телефон «горячей» линии в системе ОМС Приморского края – 8 800 100 12 88.

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