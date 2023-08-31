«Восточники» собрали ребят в школу

Фото: АО «Восточный Порт»

«Восточный Порт» вновь присоединился к ежегодной общероссийской акции «Собери ребёнка в школу». Почти 200 школьных наборов получат ученики начальных классов микрорайона Врангель и села Хмыловка. Подарки вручат школьникам волонтёры Фонда «Восточный Порт» 1 сентября на первом уроке.

Помимо помощи со сборами в школу «Восточный Порт» сделал ученикам 1-4 классов из многодетных и малообеспеченных семей ещё несколько замечательных подарков. В рамках реализации программы социального развития «Образование» и подготовки к новому учебному году «восточники» помогли застраховать 168 первоклашек из Врангеля и Хмыловки. Для «комнаты детских инициатив» в 20-й школе закупили новую мебель, а школам №№18 и 19 профинансировали ремонт.

Фото: АО «Восточный Порт»

- Помощь образовательным учреждениям Врангеля, поддержка учебного процесса – одна из первостепенных задач нашей работы, - отметил управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Искренне надеюсь, что такая подготовка к школе будет хорошей базой для успешной учёбы ребят. Родителям и учителям хочу пожелать терпения и выдержки в новом учебном году.

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