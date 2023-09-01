Экс-главу одного из комитетов ЗСПК назначили Секретарем ФНПР

Владимир Исаков. Фото: Профсоюзы Приморья

Владимир Исаков, бывший депутат ЗСПК, глава одного из комитетов и лидер профсоюзов Приморья, стал секретарем Федерации независимых профсоюзов России. Единоросс будет курировать правовые вопросы в ФНПР, его кандидатуру одобрили 30 августа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Благодарю руководство профсоюзов страны за доверие и обещаю не забывать родное Приморье. Остаюсь на связи с руководителями отраслевых профобъединений края и всегда готов прийти на помощь в вопросах защиты интересов работающих приморцев», – сказал Владимир Исаков.

Ранее экс-депутат был главой комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморья. Его мандат достался худруку театра Горького Ефиму Звеняцкому, а должность руководителя комитета, вероятно, отойдет парламентарию Джони Авдои.

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