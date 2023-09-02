В Приморье девятилетний ребенок получил 20-процентный ожог тела

Пострадавшего ребенка отвезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийске завели уголовное дело по статье о халатности после того, как ребенок упал в люк сетевого колодца. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, случилось все минувшим днем, 1 сентября. Девятилетний мальчик упал в открытый люк сетевого колодца возле дома на Новоникольском проезде, 6, здесь же живет его семья.

Школьника вытащили и доставили в городскую больницу, он получил не менее 20% ожога, попав в горячую воду.

После случившегося прокуратура организовала проверку. Также ведомство одобрило заведение уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Виновника грозит либо штраф до 120 тысяч рублей, либо арест на срок до трех месяцев.

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