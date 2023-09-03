Авиация МЧС доставила около 1,5 тонны гуманитарной помощи в отрезанные районы Приморья

Без транспортного сообщения остаются села в Ольгинском районе. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Более 1,5 тонны гуманитарной помощи доставила авиация МЧС России в отрезанные районы Приморья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Накануне, 2 сентября, борт МИ-8 МЧС России доставил воду, продукты, медикаменты, пенсию и документы для участковых избирательных комиссий в отрезанные водой населенные пункты Ольгинского района: Милоградово, Фурманово, Щербаковку, Моряк-Рыболов. Более того, оттуда вывезли 17 человек, включая четырех детей, сейчас они во Владивостоке.

С начала паводков авиация МЧС России доставила около 7,5 тонны гуманитарной помощи. Работа спасателей продолжается в круглосуточном режиме. Как стало известно ранее, силами ведомства более 350 домов и 750 придомовых территорий за сутки освободились от воды в Приморье. Подтопленными остаются менее 148 жилых домов. Однако транспортное сообщение остается нарушенным во многих муниципалитетах.

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