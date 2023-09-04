В Приморье пьяный виновник смертельной аварии пять лет проведет в колонии-поселении

ДТП случилось на трассе Артем – Находка – Суражевка – Кролевец. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Артеме вынесли приговор нетрезвому водителю, по вине которого в аварии погиб пассажир. Свое наказание мужчина будет отбывать в колонии-поселении, рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло в апреле прошлого года на трассе Артем – Находка – Суражевка – Кролевец. 43-летний водитель сел за руль Toyota Corolla Axio пьяным. Он ехал в сторону села Суражевка, однако в какой-то момент он не справился с управлением. Итог: автомобиль съехал с проезжей части в кювет, опрокинулся, а из-за аварии погиб 41-летний пассажир.

Уголовное дело завели по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения). Во время расследования вина приморца была полностью доказана, после всю информацию передали в Артемовский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Мужчину приговорили в пяти годам лишения свободы в колонии-поселении, также в течение двух лет и шести месяцев ему запрещено садиться за руль автомобиля.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.