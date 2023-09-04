В Приморье уголовник пырнул ножом соседа за просьбу не шуметь

Нож задел грудную клетку пострадавшего.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В приморском поселке городского типа Кавалерово ночью мужчина пырнул ножом своего соседа за то, что тот попросил его не шуметь. Нож задел грудную клетку, но пострадавший выжил и попросил медиков приехать как можно скорее, а вместе с ними приехала и полиция, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Выяснилось, что нарушителем порядка оказался ранее судимый местный житель. Маргинала не раз судили за подобного рода преступления, и он уже бывал в местах лишения свободы.
«Следствие просило суд взять подозреваемого под стражу в зале суда, который, как и его защитник, считали данную меру необоснованной. Однако мужчину все же отправили в СИЗО на один месяц и 29 дней», – рассказали в пресс-службе судебной системы приморского края.
На данный момент постановление не вступило в законную силу.
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