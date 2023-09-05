С 20 миллионов рублей до одного. Во Владивостоке с молотка уйдет очередной объект культурного наследия

Ранее дом пытались продать. Фото: Министерство имущественных и земельных отношений Приморья.

Во Владивостоке объявили торги на право заключения договора аренды единого лота по адресу Всеволода Сибирцева, 4. Он включает в себя нежилое помещение площадью 180,9 квадратных метров и земельный участок в 709 квадратов, сообщило краевое государственное бюджетное учреждение «Агентство по использованию и сохранению имущества Приморского края». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Договор аренды будет заключен на 40 лет. Начальная цена торгов и годовая плата за пользование участком – 1 030 392, 90 рублей. Установленная сумма останется неизменной все время действия договора.

Построенный в 1918 году «Дом Лукьянова» представляет собой двухэтажное здание, нижняя часть которого сложена из кирпича, а верхняя – деревянная. Он был признан объектом культурного наследия в 1996 году. Здание серьезно повредил пожар в 2017 году. Обгорели стены, частично разрушены потолочные и межэтажные перекрытия и кровля, пострадали декоративные элементы верхней деревянной части.

Поэтому арендатору, помимо внесения платы за пользование, придется вложиться еще и в восстановление здания. В соответствии с условиями торгов, он должен провести реставрационные работы в течение 7 лет с момента заключения договора.

В 2022 году «Дом Лукьянова» и участок, на котором он находится, пытались продать за 20 миллионов рублей, однако желающих приватизировать поврежденный объект культурного наследия тогда не нашлось.

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