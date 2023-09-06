Приморцы смогут трудоустроиться в МТС дистанционно

Цифровая экосистема сообщает о запуске программы дистанционного трудоустройства МТС Hello. Теперь у кандидатов из Приморья есть возможность пройти все этапы отбора и оформления на работу без необходимости посещать офисы компании.

Программа МТС Hello – это инновационная система трудоустройства кандидатов, которая помогает в сопровождении соискателя от момента принятия положительного решения до оформления на работу, включая подписание трудового договора с помощью электронной подписи. Программа интегрирована во внутренние HR-платформs экосистемы, что обеспечивает бесшовный процесс взаимодействия всех участников процесса.

На данный момент программа действует во Владивостоке, Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Орле и Барнауле. Выбор регионов для запуска обусловлен наличием в них центров клиентского сервиса, для которых особо актуален удаленный найм сотрудников. До конца года МТС планирует расширить программу на всю территорию России.

«Мы стремимся создать такую рабочую среду, которая будет удобной и доступной для каждого сотрудника, независимо от местоположения. Развитие HRTech-сервисов – один из инструментов для достижения этой цели, который, помимо заботы о сотрудниках, повышает эффективность внутренних процессов и влияет на бизнес-результаты. Чтобы удаленные работники из городов, где нет представительства HR, не тратили время на оформление документов, мы даем им возможность дистанционного трудоустройства. Кроме того, такой способ трудоустройства облегчает документооборот, поскольку весь обмен полностью электронный и автоматизированный», – прокомментировала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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