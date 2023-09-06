Нанесенный Приморью ущерб тайфуном KHANUN составил 10 миллиардов рублей

Из-за дождей пострадали 105 населенных пунктов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Приморье прошло внеочередное Законодательное Собрание, во время которого депутаты внесли корректировки в закон «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Документ изменили, чтобы помочь пострадавшим от паводков жителям и восстановить инфраструктуру края, которая повредилась после прошедшего тайфуна KHANUN. На мероприятии также озвучили новую сумму ущерба, который нанесла стихия. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее сообщалось, что сумма ущерба составляла 7 миллиардов рублей, однако по предварительным данным сейчас она достигла 10 миллиардов рублей. Из-за ливней пострадали 5620 жилых домов и 10255 приусадебных участков, повреждено 46 мостов.

«Основные корректировки связаны, конечно, с чрезвычайной ситуацией. Сейчас у нас расходы такие, что деньги просто молниеносно уходят со счетов. Мы активно осуществляем выплаты пострадавшему населению. Идут аварийно-спасательные и восстановительные работы. И все они требуют средств из бюджета. Сегодня бюджет по доходам почти на 3 миллиарда рублей. Это дополнительные доходы, которые поступили в бюджет края в основном от перегрузки товаров, от наших портов. И основная доля этих доходов пошла как раз на чрезвычайную ситуацию», – отметила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Напомним, что ранее пострадавший от паводков Уссурийск посетил зампредседателя Правительства РФ – полномочный представители президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. После его визита было решено построить более 200 новых квартир для жителей города.

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