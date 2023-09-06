С начала пандемии число заболевших COVID-19 в Приморье достигло свыше 218 тысяч

В медучреждениях края нет недостатка масок и антисептиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве здравоохранения Приморья рассказали, как сейчас обстоят дела с коронавирусом в крае. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По статистике на 6 сентября за минувшие сутки вирусом заразились 5 человек, всего с начала пандемии – 218 549. Число выздоровевших составило 4 жителя, в общей сложности – 216 478. На амбулаторном лечении находятся 79 приморцев.

В ведомстве корреспонденту «Комсомолки» добавили, что заболевание протекает в легкой форме, напоминающей ОРВИ. Во всех медицинских учреждениях края в полном объеме есть маски и антисептики, а вакцину от коронавируса регион получает из федерального центра.

Напомним, что в Приморье после обрушившихся дождей проводится добровольная вакцинация детей и взрослых от гепатита А и брюшного тифа. Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Хмырова рассказала, чем опасны заболевания, об симптомах и почему важно делать прививку.

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