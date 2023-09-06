Такой площадки у нас не было: новое место для досуга появилось в поселке Трудовое

Жители Лермонтова, 93, объединились в ТОС. Тематическое фото. Фото: Андрей АБРАМОВ

В поселке Трудовое во дворе дома на Лермонтова, 93, во всю кипят работы. По инициативе жителей района здесь строят спортивную площадку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жители района объединились в территориальное общественное самоуправление (ТОС), чтобы было легче решать вопросы финансирования и благоустройства придомовой территории. Благодаря совместным усилиям во дворе появилась новая спортивная площадка.

«Инициативу проявили все жители района, поддержали такое новшество, решив, что это актуальный для нас вопрос. У нас уже есть волейбольная и детская площадки, но такой современной еще не было», – рассказала жительница поселка Екатерина Боковенко.

Работы по созданию нового спортивного пространства на Лермонтова, 93, стартовали два месяца назад и завершатся к концу сентября этого года. Здесь уже установили необходимое оборудование, осталось лишь уложить покрытие и облагородить территорию. По словам представителей ТОС, им повезло с исполнителем, так как работы он выполняет качественно.

Екатерина отметила, что для успешной реализации идеи жителей важен каждый голос, и проводит параллель с выборами:

«Я регулярно принимаю в них участие, так как считаю, что мой голос важен и повлияет на конечный результат голосования».

Если вы хотите создать свое ТОС, чтобы решить вопросы по благоустройству и сделать придомовую территорию лучше, всю необходимую для этого информацию можно найти на сайте администрации Владивостока в разделе «Общество».

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