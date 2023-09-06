Ямы уберут, но в октябре: жители приморской столицы возмущены дорогой на проспекте 100-летия Владивостока

Ситуацию прокомментировали в мэрии. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Автомобилисты приморской столицы недовольны состоянием дороги на проспекте 100-летия Владивостока. Дело в том, что здесь образовались две ямы, которые мешают спокойно проезжать. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На снимке видны две ямы на трассе, которые огородили дорожными конусами. По словам приморцев, нередко отсюда стекают огромные потоки воды. Людям приходится объезжать либо по встречной полосе, либо по самим впадинам.

Как поделились владивостокцы, это продолжается уже несколько месяцев, а ямы становятся все больше. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу мэрии:

«Как рассказали специалисты, на данном участке запланирован большой объем работ. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация, после завершения начнется восстановительный ремонт, который планируется завершить до конца октября текущего года».

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