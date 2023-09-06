«Восточный Порт» отмечает 4-летие запуска третьей очереди

Фото: АО «Восточный Порт»

Четыре года назад на полях Восточного экономического форума – 2019 (г. Владивосток) в торжественной обстановке была запущена третья очередь специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт».

Таким образом был подведен итог масштабным работам по реализации крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке, включавшего в том числе создание новой железнодорожной инфраструктуры. Уникальный проект стоимостью более 40 млрд рублей был реализован без привлечения государственного финансирования и позволил нарастить портовые мощности стивидорной компании практически вдвое – до 55 млн тонн в год.

Сегодня АО «Восточный Порт» является одним из наиболее высокотехнологичных предприятий отрасли. На всех этапах перегрузки угля на морской транспорт здесь применяют комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии и пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Третья очередь специализированного угольного комплекса стала дополнительным мощным драйвером социально-экономического развития Приморья в том числе за счет появления более 600 новых рабочих мест и роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

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