«Мосты Владивостока»: в этом году преодолеть марафонскую дистанцию можно в составе команды

Фото: предоставлено организаторами

Больше 3500 человек из 123 городов России примут участие в самом живописном марафоне Дальнего Востока. Маршрут марафона действительно красив, только здесь, во Владивостоке, есть возможность пробежать по мостам на о. Русский и через бухту «Золотой Рог» с видом на Японское море и город, расположенный на сопках.

На выбор спортсменов предоставлены дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Для самых маленьких спортсменов будет организован детский забег в 1 км. В этом году организаторы также ввели командную эстафету на дистанцию 42,2 км. Это прекрасная возможность преодолеть самую длинную дистанцию в команде, команда должна состоять из 6 человек: семья, коллеги, друзья, спортсмены-единомышленники – соберите свою! Эстафета будет осуществляться передачей ленты с чипом. На старт участников доставит трансфер, также трансфер привезет участников на Центральную площадь с промежуточных этапов по мере открытия трассы. Для участия в командной эстафете допускаются участники старше 18 лет.

Фото: предоставлено организаторами

№ 1 ~9 км

№ 2 ~9 км

№ 3 ~10 км

№ 4 ~5 км

№ 5 ~5 км

№ 6 ~3,2 км

*~ участки отмечены приблизительно, есть погрешность в + 200-300 метров

Победители всех дистанций разделят общий призовой фонд в 1 миллион рублей, а победители марафонской дистанции также получат потрясающие призы – смартфоны. Эстафетные команды также ждет награждение c подарками от партнеров мероприятия.

Регистрация еще продолжается, но с каждым днем слотов становится меньше.

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