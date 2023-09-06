«Семейный пикник» собрал детей и взрослых на центральной площади Владивостока

Фото: Дарья ЛАГОШИНА

В воскресенье 3 сентября на центральной площади Владивостока прошел веселый и добрый «Семейный пикник» для взрослых и детей. В мероприятии проекта «Родные-Любимые» приняли участие более 300 семей. Подробности праздника – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В образовательных шатрах подростки и их родители слушали лекции и участвовали в дискуссиях на актуальные для взрослых и детей темы. Выступили ведущие спикеры города из Приморского краевого перинатального центра, ВДЦ «Океан», Общественного телевидения Приморья, АНО «Образовательный центр Проект 7.0», Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, Приморской государственной картинной галереи, проекта «Новое музыкальное образование» во Владивостоке, издательства «Лютература», ПРОО «ПримПоиск» и многих других организаций.

В пространстве полезной информации специалисты КГКУ «Приморский центр занятости населения», ЦППМСП Владивостока, управления ЗАГС, СРЦ «Парус Надежды» и министерства труда и социальной политики Приморского края рассказали жителям о мерах поддержки.

В шатре «Экономичное родительство» желающие могли обменяться вещами – отдать ставшие ненужными и взять что-то взамен, а также обменять «ромашки», полученные в зонах активностей, на памятные призы.

IT-школа «Сигма», образовательная компания «Maximum Education», магазин «Мосигра», «Mamas Center», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» Приморского края организовали для детей творческие, познавательные и игровые локации.

Фото: Дарья ЛАГОШИНА

На газоне, который окружал шатры, были разбросаны многочисленные пуфы для отдыха участников праздника. На экране главной сцены показывали мультфильм «Барбоскины Team».

Малыши «купались» в сухом бассейне и прыгали в облаках мыльных пузырей. Художники студии «ВостокАрт» наносили ребятам аквагрим.

На закрытии пикника выступили цирковая студия «Фантазеры», дуэт вокальной студии Алёны Вазеровой, вокальный коллектив «Престиж» Молодежного центра ВВГУ и центр спортивной подготовки «Спорт-класс» Приморской Федерации спортивной аэробики.

Во время закрытия пикника организациям, которые помогали семьям ликвидировать последствия паводка, вручили благодарственные письма от имени губернатора Приморья.

Победители двух розыгрышей и семейного фотоконкурса, который организовал проект «Владивосток семейный», получили памятные сувениры.

Завершился «Семейный пикник» концертом певицы ASAMMUELL, исполнившей свои популярные композиции.

Напомним, мероприятие поддержало Федеральное агентства по делам молодежи, правительством Приморья, администрацией и думой Владивостока.

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