«Такого не было 50 лет»: приморские власти решают, как предотвратить новые затопления

Ущерб региона превысил 10 миллиардов рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

На встрече губернатора Приморья Олега Кожемяко с руководителями ведущих научных институтов ДВО РАН, которая состоялась в областном правительстве 6 сентября, обсудили, как изменение климата влияет на жизнь региона и какие меры нужно предпринять, чтобы снизить негативные последствия этого глобального процесса. Итогом встречи стало решение о создании комиссии из ученых и чиновников, которая должна помочь властям разработать решения по адаптации к стихийным бедствиям и снижению их последствий. Подробности встречи – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Природные катаклизмы возникают в Приморье все чаще и чаще. Изменяется климат, возникают теплые течения в океане, вследствие чего увеличивается количество осадков, которые выпадают в крае. Мы проанализировали архивы и опросили старожилов на территориях, где в этом году прошли самые сильные дожди. Такого количества осадков не выпадало, как минимум, 50 лет», – сказал Олег Кожемяко.

По словам губернатора, Приморский край предложил внести изменения в Водный кодекс, которые позволят муниципалитетам не только ликвидировать последствия паводков, но проводить мероприятия по их предотвращению – дноуглубление, расчистку русел рек, строить защитные гидротехнические сооружения. Эти предложения поддержали МЧС России, руководство Государственной Думы и Совета Федерации.

«Мы затратим порядка двух миллиардов рублей на технику, которая будет работать в муниципальных образованиях. Это экскаваторы с длинной стрелой, несколько экскаваторов-амфибий для работы в болотистой местности, бульдозеры, самосвалы. В первую очередь мы направим эту технику в районы, которые наиболее подвержены влиянию тайфунов. Также приобретем два земснаряда, которые будут проводить выемку грунта из русел рек для их прочистки» – сообщил губернатор.

Эффективность этих работ повысит участие ученых в их планировании. Специалисты определят районы, наиболее подверженные стихийным бедствиям, спрогнозируют, как будет развиваться ситуация с тайфунами и паводками в будущем, предложат меры по снижению их влияния.

«Тайфуны в Приморском крае были всегда, но они приходили 2-3 раза в год. А когда их в течение года приходит 11 подряд – это последствие климатических изменений. Океан теплеет и тайфуны начинают формироваться в более северных широтах. Поэтому они приходят к нам, не растеряв свою энергию и оказывают такое катастрофическое воздействие» – рассказал председатель ДВО РАН, профессор Юрий Кульчин.

По мнению ученых, краю нужна комплексная программа адаптации к климатическим изменениям, включающая в себя не только меры по снижению последствий наводнений, но и предложения по приспособлению сельского хозяйства и морского промысла, защите от проникновения чужеродных видов, предотвращению пожаров.

В первую очередь, необходимо создание системы мониторинга изменений климата и их последствий – восстановление утерянной в 90-е годы сети гидрометеорологических станций, проведение гидробиологических и ботанических исследований, широкое использование космических снимков и квадрокоптеров, климатических моделей.

Губернатор поддержал предложение ученых о создании специальной комиссии, которая займется мониторингом, и поручил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды края Аресту Давтяну обеспечить ее работу.

«Наша задача – вместе с учеными-климатологами разработать систему наблюдений за руслами рек, увеличить количество гидрологических постов, применить все современные методы мониторинга, чтобы предсказывать нужные решения по строительству защитных сооружений, углублению русел или переселению людей из паводкоопасных районов», – сказал Олег Кожемяко.

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