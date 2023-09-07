Опаснее цианистого калия: рыбак в Приморье выпустил ядовитое существо на волю

Фугу стали заходить в акваторию Приморья из-за изменения климата. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приморье в очередной раз поймали ядовитую тропическую рыбу иглобрюха, из некоторых видов которого в Японии готовят знаменитое блюдо фугу. Рыбак, распространивший видео, сообщил, что экзотический водный обитатель попался на удочку при ловле скумбрии в районе Большого Камня. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рыбак, которому «повезло» поймать ядовитую рыбу, некоторое время размышлял, что ему делать с таким необычным уловом. В итоге он решил вернуть иглобрюха обратно в море.

Комментаторы видео в соцсетях отметили, иглобрюхов уже вряд ли можно считать экзотическими для прибрежных вод Приморья – в последние годы ловят их регулярно, и даже выложили фотографии рыб, пойманных в других местах края. Люди в шутку предположили, что обитатели моря бегут от сбросов воды с АЭС Фукусима в Японии.

Фото: принтскрин видео

Впрочем, известно, что иглобрюхи постоянно обитают у берегов Приморья в летний период, когда прогревается вода. В последние годы этих субтропических рыб стало больше, вероятно, из-за общего потепления Тихого океана.

Иглобрюхи – это род морских и пресноводных рыб, известных тем, что многие виды из него смертельно ядовиты для человека. В теле рыбы, особенно в печени, коже, кишечнике и икре содержится большое количество тетродотоксина, обладающего нервно-паралитическим действием. При попадании в организм человека он вызывает сильную боль, паралич, остановку дыхания.

В Японии из некоторых видов иглобрюхов готовят блюдо фугу, специальными способами снижая концентрацию яда в рыбе. Оно пользуется большой популярность у любителей экзотической пищи и традиционной кухни.

К слову, ученые установили, что иглобрюхи не вырабатывают яд сами, а накапливают в организме тетродотоксин, производимый морскими бактериями. Поэтому в искусственных условиях можно вырастить неядовитую фугу, просто корректируя рацион рыбы.

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