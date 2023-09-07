В честь легендарных летчиц Аэрофлот запускает ретрорейс из Москвы во Владивосток

Обратный рейс в Москву состоится 30 сентября. Фото: пресс-служба ПАО Аэрофлот

Аэрофлот 29 сентября выполнит ретрорейс Москва — Владивосток. Приурочен он к 85-летию беспосадочного полета из Москвы на Дальний Восток. Тогда легендарные летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова установили женский мировой рекорд дальности, за что первыми из женщин были удостоены звания Героев Советского Союза. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«С момента получения посадочных талонов и до окончания путешествия пассажиров ретрорейса ждут приятные сюрпризы и детали, которые позволят приобщиться к атмосфере авиации второй половины прошлого столетия. Особенное путешествие начнется с выделенных стоек регистрации и сувенирных багажных бирок в стиле ретро, а на борту пассажиров встретят бортпроводники в униформе, отшитой по историческим образцам 70-80-х годов. Путешественникам предложат разработанные специально для этого рейса меню с блюдами по классическим советским рецептам. Для интересного досуга в полете всем желающим будут раздавать шахматы и домино. Пассажиры смогут отправить прямо с борта открытки «Авиапочтой» и сделать моментальное фото на память», – раскрыли в Аэрофлоте.

В пресс-службе авиакомпании добавили, что обратный рейс в Москву из Владивостока запланирован на 30 сентября.

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