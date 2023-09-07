«Надо ему шины проколоть»: поступок водителя возмутил жителей столицы Приморья

Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях.

Во Владивостоке неизвестный водитель вызвал негодование и злость у многих жителей Владивостока. Дело в том, что он припарковал свой автомобиль поперек тротуара. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фотографии неправильно припаркованной машины появились в социальных сетях. По словам очевидцы, авто оставили напротив выходы возле школы на Пушкинской. Из-за этого другим водителям сложно проехать к учебному учреждению, а пешеходам приходится заходить на проезжую часть, подвергая себя опасности.

В комментариях под фото приморцы осудили поступок водителя:

«Шины проколоть на всех четырех колесах»;

«Пусть посмотрит на себя со стороны. Вызывайте эвакуатор или спустите колеса».

Другие же посоветовали фотографию показать сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

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