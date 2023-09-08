Погиб за рулем: в столице Приморья произошла серьезная авария

ДТП случилось в районе Некрасовской, 96. Фото: принтскрин видео.

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке минувшим днем. По информации из социальных сетей, случилось все в районе Некрасовской, 96. Водителю стало плохо, и он спровоцировал аварию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина за рулем Toyota Corolla Runx ехал со стороны Гоголя на Некрасовский путепровод, но внезапно автомобиль потерял управление. Сначала малолитражка врезалась в автобус, затем ее откинуло в леера, под удар попал и Lexus, после чего машина наконец остановилась.

Когда очевидцы открыли дверь Toyota, то заметили, что ее водитель не подает признаков жизни, а позже скорая помощь констатировала его смерть. Судя по всему, в машине ему стало плохо, но был это инфаркт, инсульт или что-то еще теперь покажет только вскрытие.

Напомним, что ранее в Пожарском районе неуправляемый автомобиль вылетел в кювет, из-за чего погибли два человека.

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