На озере в Находке массово гибнут дикие утки

Мертвых уток находят в озере Соленое. Фото: социальные сети

В озере в Находке местные нашли мертвых диких уток. Администрация изымет животных, чтобы установить причины их гибели, при этом жители предполагают, что в происшествии виноваты сбросы сточных вод с предприятий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мертвых уток местные жители обнаружили в районе набережной озера Соленое возле торгового центра «Сити-центр» и рассказали об этом в соцсетях.

Администрация Находки сообщила, что на место происшествия направились специалисты городского отдела экологии и природопользования и управления ГО и ЧС, чтобы изъять мертвых животных и сохранить их для передачи на исследования, которые должны установить причину смерти пернатых. Информация о гибели птиц направлена в Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

В комментариях местные жители склоняются к двум версиям – что птицы могли погибнуть в результате сброса каких-то химических веществ с расположенных рядом с озером предприятий – АЗС или автомойки или из-за того, что съели «что-то не то».

Нужно отметить, что эти версии как не исключают друг друга, так и могут быть не единственными. Есть также вероятность, что птицы могли погибнуть в результате инфекционного заболевания или отравления в другом месте кормления.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.