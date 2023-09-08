Грибной соус и пикантная куриная котлета: во «Вкусно — и точка» появились новые бургеры

Фото: предоставлено пресс-службой «Вкусно - и точка»

Во «Вкусно — и точка» появились аппетитные осенние новинки — Чикен Хит Грибной и Чикен Премьер Грибной. Они пополнили ассортимент куриных бургеров «Вкусно — и точка» и вошли в составы Комбо. Новинки уже доступны для заказа в большинстве предприятий сети и в меню Доставки.

Грибные новинки стали обновленными версиями уже полюбившихся гостям бургеров Чикен Хит и Чикен Премьер. В состав обеих позиций вошли нежный грибной соус, хрустящий лук, листья салата и пикантная куриная котлета, а в грибной версии Чикен Премьер среди ингредиентов также есть сыр Чеддер и ломтики ароматного бекона.

Помимо бургеров с грибным соусом летом ранее линейку куриных блюд «Вкусно — и точка» пополнил Биг Чикен Бургер для настоящих ценителей курицы: с 100% натуральным цельным филе грудки в хрустящей панировке, свежими овощами и сыром Эмменталь.

Грибными новинками «Вкусно — и точка» продолжает расширять ассортимент блюд с курицей в составе — в этом сеть ориентируется на большой спрос у гостей. Так, за последний год было продано 118 миллионов куриных бургеров, больше 100 миллионов порций наггетсов, куриных крылышек и стрипсов. Самым популярным куриным бургером стал Чикенбургер — его заказали 55 миллионов раз.

«Блюда из курицы всегда пользуются большим спросом, и новые бургеры с цельным филе куриной грудки уже успели полюбиться нашим гостям. Нам важно учитывать их предпочтения и предлагать лучшее качество ингредиентов. Мы не останавливаемся в развитии и ищем новые вкусовые сочетания: именно так в меню «Вкусно — и точка» наравне с «классикой» появляются новые бестселлеры. Мы надеемся, что грибные куриные бургеры по праву займут свое место среди таких блюд», — отметила Наталья Бородавкина, директор по маркетингу «Вкусно — и точка».

Чикен Хит Грибной и Чикен Премьер Грибной доступны для заказа в составе Комбо Обедов с картофелем и напитком на выбор. Бургеры будут в продаже до середины декабря.

О компании «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» — ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 64 субъектах РФ. Компания возобновила работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 860 точек сети.

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