На площадке ВЭФ-2023 начал работу стенд Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Фото: предоставлено Генеральной прокуратурой РФ

Гостей ВЭФ-2023 вновь встречают девушки в форме. На стенде Генпрокуратуры России, который уже начал свою работу на полях ВЭФ-2023, представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, оставить официальные обращения, а также в интерактивном режиме ознакомиться с функционалом официального мобильного приложения надзорного ведомства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фото: предоставлено Генеральной прокуратурой РФ

Как отметили в ведомстве, ежегодно представители бизнес-сообщества, из числа как российских предпринимателей, так и иностранных компаний, продолжающих свою деятельность на территории страны и добросовестно выполняющих взятые на себя обязательства, активно используют возможность обратиться к прокурорам, чтобы рассказать о волнующих их проблемах, обменяться мнениями по вопросам правоприменительной практики в данной сфере.

Фото: предоставлено Генеральной прокуратурой РФ

«Результатом такого взаимодействия служит обеспечение прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, а также совершенствование механизмов по формированию комфортных условий для бизнеса, в том числе ликвидации административных барьеров», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

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