В Приморье внедряют новые стандарты образования: инновационную аудиторию открыли в ДВФУ при поддержке ВТБ

Торжественное открытие гибридной аудитории. Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Инновационные камеры, интерактивная доска и общение в режиме реального времени – то, о чем мечтали многие студенты во время пандемийных ограничений, стало реальностью. В ДВФУ, в Школе экономики и менеджмента, запускают гибридную аудиторию. Она открывает новые возможности для развития дистанционного образования и устраняет его недостатки.

«Благодаря нашему партнеру, их целеустремленности и желанию менять, трансформировать образовательную среду мы сделали огромный подарок для наших ребят», – отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.

По словам ректора, первая гибридная аудитория – шаг к тому, чтобы вывести дистанционное образование на новый уровень. Это перезагрузка подхода к проектированию образовательного процесса и педагогическому дизайну.

Аудитория оборудована камерами, способными следить за преподавателем, для того, чтобы держать фокус съемки на нем. Занятия студентов при помощи мультимедийной системы можно проводить с онлайн-участниками: здесь есть все необходимое для взаимодействия тех, кто находится внутри, с теми, кто работает в другом городе или другой стране. Более того, гибридный формат в образовании сможет создать инклюзивную среду для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Построено помещение по принципу self-service, что не предполагает постоянной поддержки со стороны IT-специалистов. Однако использование такой аудитории требует подготовки преподавателей.

Успешны защиты выпускных квалификационных работ студентов Дальневосточного федерального университета по двудипломной программе Высшей школы экономики. Более того, в ней тестировали мероприятия летней школы по экономике с онлайн-участниками. Привлекали онлайн-участников и спикеров, находящихся в других городах.

«Дальневосточный федеральный университет – локомотив не только изменений в области образования. По сути, это кузница кадров, студенты которой должны выходить с максимальным набором компетенций. Процесс получения знаний очень важен, – отметила Ольга Дергунова, заместитель председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ. – Инновации нужно проводить вместе. Бизнес знает, чему учить сотрудников, а университет знает, как это сделать наилучшим образом. Банк и университет профинансировали создание такой аудитории, обучили преподавателей. Это делает нас центром экспертизы по самой современной методике преподавания».

Ольга Дергунова и Борис Коробец/ Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Напомним, ДВФУ сотрудничает с банком ВТБ с 2012 года, банк входит в Попечительский совет вуза, участвует в формировании его эндаумент-фонда. Общий вклад банка в Фонд целевого капитала университета превысил 230 миллионов рублей.

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