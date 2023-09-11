ВТБ финансирует на 3,8 млрд рублей на строительство ЖК во Владивостоке

Фото: Роман Медведев.

ВТБ предоставит финансирование для строительства нового жилого комплекса во Владивостоке. Кредитная линия в размере 3,8 миллиарда рублей будет открыта девелоперу проекта – специализированному застройщику «УНР 2020» (ГК «Патрокл»).

Соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2023 подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и учредитель компании Владимир Балан.

Застройщик планирует строительство на берегу Амурского залива во Владивостоке комплекса из двух 25-этажных домов с подземным паркингом и административными помещениями. Жилой комплекс общей площадью 35 тысяч квадратных метров рассчитан на 620 квартир. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на второй квартал 2027 года.

«Строительство жилья – одна из приоритетных задач развития Дальнего Востока. Обновление жилого фонда, создание современной городской среды позволяют улучшать качество жизни людей и привлекать в регион специалистов. За последние три года объем ввода жилья на территории ДФО вырос вдвое. Лидирующие позиции занимает Приморье, и ВТБ активно содействует застройщикам региона в реализации их проектов. С начала 2023 года мы на четверть нарастили в крае кредитный портфель отрасли жилищного и коммерческого строительства», − отметил Руслан Еременко.

«Мы уделяем большое внимание не только качеству жилья, но и созданию комфортной среды для горожан. Поэтому еще на этапе проектирования решаем актуальный для Владивостока вопрос с парковками, а также планируем размещение в жилом комплексе объектов социально-деловой инфраструктуры», − прокомментировал Владимир Балан.

Портфель финансирования жилищного строительства ВТБ в ДФО превышает 8 миллиардов рублей. С начала 2023 года с застройщиками заключены кредитные соглашения на 15 миллиардов рублей.

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