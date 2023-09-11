Шесть электронных водоразборных колонок установит Примтеплоэнерго до конца года

Монтаж колонок завершится в октябре. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго».

Примтеплоэнерго продолжает установку электронных водоразборных колонок, воду из которых можно получить только с помощью магнитных карт. В июле текущего года цифровая колонка смонтирована в Спасском городском округе, следующую планируется установить осенью текущего года. До середины октября «умные колонки» установят в Дальнегорском городском округе и поселке городского типа Хрустальный Кавалеровского муниципального округа. Об этом сообщил генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий.

По его словам, проводятся работы по установке двух современных колонок в поселке городского типа Путятин ЗАТО Фокино. Монтаж колонок завершится в октябре.

«В теплый сезон островная территория пользуется популярностью у туристов, в связи с чем в Большекаменском филиале планируют разработать удобную для отдыхающих систему приобретения магнитных карт на короткий срок для доступа к чистой питьевой воде. После завершения отдыха гости острова будут иметь возможность вернуть цифровой ключ для его дальнейшего оборота», – рассказал генеральный директор.

В будущем Примтеплоэнерго планирует установить еще порядка 40 цифровых колонок в Дальнереченском, Спасском городских округах, Посьетском, Краскинском городских поселениях, Романовском, Анучинском сельских поселениях и на других территориях.

Как отметил Владимир Малюшицкий, первую электронную колонку Примтеплоэнерго установило в Спасском городском округе в прошлом году. К реализации проекта по замене старых водоразборных колонок приступили в том числе из-за несанкционированного разбора воды. Несмотря на то, что механические колонки были установлены для водоснабжения жителей с отсутствием центрального водовода, их общедоступность позволяла потреблять воду всем желающим. Выходило, что платили за воду одни, а пользовались – другие.

«Современные цифровые колонки дают возможность обеспечить полный контроль потребления воды, так как функционируют только с помощью цифрового ключа. По этой причине воспользоваться услугами умных колонок могут только владельцы магнитных карт. Такие колонки не замерзают зимой, в том числе в период сильных холодов, так как обогреваются термокабелем. Система видеонаблюдения позволяет контролировать исправность объектов и в случае вандализма быстро установить нарушителя», – уточнил Владимир Малюшицкий.

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