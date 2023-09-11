Новые стадионы, спортивные площадки и комплексы: как Приморье развивает детский спорт

В Приморье появляется все больше объектов спортивной инфраструктуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За четыре года доля жителей края, которые занимаются физкультурой и спортом, выросла в 1,6 раза – до 56%. Это стало возможным благодаря созданию необходимой инфраструктуры. Понимая это, правительство Приморья уделяет большое внимание тому, чтобы юным жителям края было удобно и комфортно заниматься спортом. В регионе появляются десятки новых благоустроенных стадионов с удобными беговыми дорожками, современными тренажерами и оснащением для командных видов спорта. Подробности развития спортивной инфраструктуры в Приморье – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Масштабное преобразование спортивных объектов стартовало в краевой столице, жители которой неоднократно обращались в правительство региона с просьбами о благоустройстве существующих пришкольных стадионов и строительстве новых. Ведь состояние многих из тех, что есть в городе сейчас, далеко от удовлетворительного.

«Детям негде заниматься. Поэтому вместе с мэром мы обсудили вопрос, сколько стадионов сможем отремонтировать в этом году. Было принято решение о выделении 460 миллионов рублей на 30 пришкольных стадионов. 20 из них уже сделаны, 10 – на стадии сдачи», – сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

При строительстве часть средств получилось сэкономить и их направили на капитальный ремонт еще 4 стадионов. Таким образом, осенью в строй введут 34 обновленных объектов.

К реконструкции спортивных сооружений подходят комплексно, стараясь учесть интересы и пожелания детей и их родителей.

Так, к примеру, на стадионе образовательного центра «Вектор» на улице Пацаева, где учатся 1840 детей, заменили покрытие футбольного поля и беговых дорожек, установили рампы.

А в школе № 14 на улице Ивановской, обучающей 829 ребят, появились обновленные футбольное поле, баскетбольная площадка и пространство для занятий киокусинкай каратэ. Ребята из этой школы успешно выступают на российских и международных соревнованиях и сейчас у них появилась возможность оттачивать свои навыки на удобной площадке.

Стадионы отремонтируют не только во Владивостоке. Олег Кожемяко подчеркнул, что программа по реконструкции спортивных объектов распространиться на другие населенные пункты края.

«Эту работу мы будем продолжать и по другим нашим городам, чтобы у детей и взрослых в вечернее время была возможность заниматься спортом. Это хороший шаг на пути приобщения населения к массовому спорту, здоровому образу жизни», – сообщил губернатор.

В ряде населенных пунктов такая работа уже ведется.

Так, 23 августа открылся инновационный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в поселке Ливадия Находкинского городского округа, построенный на средства федеральной программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Комплекс состоит из футбольного поля, площадок для волейбола и баскетбола, беговых дорожек и трибуны, рассчитанной на 100 зрителей. Кроме того, здесь расположены две «умные» тренажерные площадки для детей и взрослых – на каждом спортивном снаряде размещен QR-код, считав который с помощью смартфона, можно посмотреть видео-инструкцию по использованию объекта.

По словам министра спорта Приморского края Жана Кузнецова, на сегодня этот комплекс является самым современным плоскостным сооружением в регионе.

На открытии комплекса Олег Кожемяко отметил, что, кроме Ливадии и Владивостока, спортивные объекты создаются в Большом Камне и Смоляниново. До конца года в рамках проекта «Спорт – норма жизни» в Находке и Кавалерово появятся крытые тренировочные катки, в Чугуевке и Партизанске построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы, а в краевом центре – керлинг-центр.

Развитию детского спорта и физкультурного движения в крае помогает и обеспечение спортивных учреждений транспортом.

Так, 4 сентября детским спортивным учреждениям из 26 муниципалитетов края передали 30 автобусов производства Минского автомобильного завода, закупленных из средств краевого бюджета. Вместительные и комфортные автобусы высокой проходимости позволят юным спортсменам из самых удаленных районов Приморья участвовать в краевых и международных соревнованиях, проводимых в регионе.

«Спортом в крае занимаются порядка 80% детей, это один из самых высоких показателей среди регионов страны. Мы видим, насколько востребованы детские спортивные состязания, которые проходят у нас. Это «Дети Азии», которые состоялись в прошлом году. В этом году «Дети Приморья», в которых приняли участие 1,5 тысячи юных спортсменов из нашего края, Китая, Беларуси, новых регионов России. Участие в них повышает мастерство ребят, они видят, что те тренировки, которые они с тренерами проводят на местах, даже где-то в глубинке, дают результат на международных соревнованиях, а значит, их труд не напрасен» - сказал на церемонии передачи транспорта губернатор.

Губернатор Олег Кожемяко. Фото: Александр ХИТРОВ

Как ранее подчеркивал губернатор Приморья Олег Кожемяко, за пять лет в крае значительно возросли расходы на социально значимые направления, в том числе, в два раза – на спорт. За четыре года доля жителей края, которые занимаются физкультурой и спортом, выросла в 1,6 раза – до 56%. Это стало возможным благодаря созданию необходимой инфраструктуры

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