В Приморье медведь с бидоном на голове вновь показался людям

Медведя заметили в реке. Фото: принтскрин видео.

В Приморье вновь объявился медведь с бидоном. На поиски хищника выехали сотрудники охотнадзора. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Видео с косолапым появилось в социальных сетях утром, 12 сентября. На кадрах ролика видно, что медведь идет по реке, а бидон с его головы никуда не делся. Многие удивляются, как он не утонул во время наводнений, которые обрушились на край. Но других людей интересует другой вопрос – как он ест.

«Он проломал дно бидона, поэтому теперь сосуд больше напоминает ветеринарный воротник для собак и кошек», – рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе охотнадзора.

Напомним, что впервые обнаружили хищника в конце августа. Косолапый с бидоном на голове бродил вдоль проезжей части в селе Барабаш. На его поиски вышли инспекторы охотнадзора, полицейские и сотрудники нацпарка «Земля леопарда».

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