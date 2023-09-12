Путин поддержал решения губернатора для развития здравоохранения в Приморье

Олег Кожемяко доложил о ситуации. Фото: Правительство Приморского края

Глава Приморья Олег Кожемяко доложил президенту РФ о развитии здравоохранения Приморского края, об этом Владимир Путин просил во время встречи утром во вторник, 12 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Вопросы здравоохранения: здесь вы что считаете приоритетным?» – спросил Владимир Путин.

По словам Олега Николаевича, в Приморье заканчивается проектирование инфекционного центра на 400 коек, ведется работа по созданию детской больницы.

«Детская больница нужна. Нужно новое здание для краевой больницы, которое отвечало бы всем современным требованиям. Сейчас она располагается в историческом здании. Соответственно помещения приспособлены и не очень удобны. Хотя медицина там на уровне. Активно работаем и по трансплантологии почек, печени. Такие операции проводим», – отметил Олег Кожемяко.

Пропускную способность амбулаторных учреждений глава Приморья назвал невысокой. Но в этом направлении ведется работа. Строится порядка девяти поликлиник, привлекается средний персонал. Президент одобрил озвученные решения.

Напомним, Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября в ДВФУ во Владивостоке. Материалы «КП», касающиеся ВЭФ-2023, можно найти в теме.

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