ВТБ готов финансировать сухогрузы и ледоколы для перевозок агропродукции на Восток

Банк считает перспективными транспортные коридоры «Север-Юг» и Северный морской путь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Банк ВТБ является крупнейшим инвестором портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке и видит необходимость в увязке развития такой инфраструктуры с расширением железнодорожных перевозок и подвижного состава. Кроме того, банк считает перспективными транспортные коридоры «Север – Юг» и Северный морской путь, так как наращивание перевозок по ним будет снижать цены на продукцию. Об этом руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук заявил в ходе сессии ВЭФ «Евразийский агроэкспресс»: новые возможности для торговли в АТР».

«Обращу внимание на другие два маршрута: «Север – Юг» и Северный морской путь. Я считаю, что оба маршрута имеют большое значение для экспорта аграрной продукции. ВТБ играет большую роль в развитии этих маршрутов, мы готовы финансировать развитие инфраструктуры, развитие транспорта, в том числе ледокольного флота, сухогрузов и контейнеровозов северного класса», – сказал представитель ВТБ.

По его словам, потребителями продукции, перевозимой по этим коридорам, могут выступать крупнейшие торговые партнеры России – Китай и Индия.

«Оба этих рынка имеют огромный потенциал для нашей агропродукции. Мы это видим как по востребованности «Евразийского агроэкспресса», так и по поставкам, которые идут через порты Черноморского побережья», – сказал Виталий Сергейчук.

Сам ВТБ активно инвестирует в развитие аграрного комплекса, так как видит его потенциал как с точки зрения распашки земель и интенсивного роста, так и с точки зрения увеличения экспорта. «Поэтому маршруты должны быть разнообразными и максимально дешевыми», – пояснил представитель ВТБ.

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