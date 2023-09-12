Участники из семи стран зарегистрировались на VII Международный Владивостокский Марафон

Фото: предоставлено организаторами

VII марафон «Мосты Владивостока» состоится уже через 3 недели, 30 сентября. Международный Владивостокский Марафон это спортивное событие, которое является визитной карточкой города Владивостока и частью событийного туризма во Владивостоке.

Как всегда, участников Марафона ждет потрясающе красивый маршрут, который пройдет по трассе острова Русский, с видом на Японское море и знаменитым мостам «Русский» и «Золотой», финишируют участники на Центральной площади города. В очередной раз марафон подтверждает свой статус «международный», кроме участников со всей России в этом году побегут спортсмены из Индии, Кореи, Беларуси, Японии, Германии и Китая. Бег объединяет людей со всего мира: общение, обмен эмоциями и опытом – все это про Международный Владивостокский Марафон.

На марафоне, как всегда, представлены классические дистанции: 5, 10, 21,1 и 42,2 км, а также 1 км – для детей от 6 лет и 1 км - для паралимпийцев. Новшество этого года - командная эстафета на дистанцию 42,2 км. Это отличная возможность преодолеть самую длинную дистанцию в команде.

Победители всех дистанций, включая эстафетную на 42.2 км., разделят общий призовой фонд в 1 млн. рублей, а победители марафонской дистанции также получат флагманские смартфоны от известных брендов мобильной электроники.

Марафон «Мосты Владивостока» состоится в рамках мероприятий федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», при поддержке агентства по туризму Приморского края. Марафон проводится беговым клубом RunDnsRun, генеральным партнером выступает Группа компаний ДНС. Маршрут и проведение Марафона проводится при поддержке и согласовании Правительства Приморского края и Администрации города Владивостока.

Зарегистрироваться для участия в Марафоне можно на официальном сайте события vladivostokmarathon.com Слоты для участия остались на дистанции 21,1 км и на 42,2 км.

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