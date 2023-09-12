В Приморье застрявшую на крыше затопленного сарая кошку спасли сотрудники МЧС

Рыжую красавицу приютила жительница Дальнереченска. Фото: МЧС России

В Приморье продолжается ликвидация последствий от паводков. Сотрудники МЧС не только просушивают дома и откачивают воду, но и спасают животных. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ликвидация последствий удара стихии продолжается в Дальнереченске. Здесь к сотрудникам ведомства обратились местные жители. По словам приморцев, из затопленного сарая доносилось жалобное мяуканье. На крыше постройки застряла кошка, а выбраться она не могла из-за воды, которая отрезала ей путь.

Сотрудники МЧС достали беднягу. Судя по всему, у нее не было хозяина, поэтому рыжую красавицу приютила местная жительница.

Напомним, что ранее сотрудники УМВД спасли четырехмесячную собаку. Щенок упал на дно колодца и не мог выбраться самостоятельно, поэтому жалобно скулил. Его зов о помощи услышали полицейские, которые смогли вытащить его, обогрели, накормили и нашли человека, согласившегося приютить животное.

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